Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


25 Temmuz 2023 14:58
Memurlarda Yıllık İzin Hesaplamasında Haksızlık Yapılıyor.

Memurlarda Yıllık İzin Hesaplamasında Haksızlık Yapılıyor.

Memur Sendikalarımızın dikkatine,

Yıllık izinlerin hesabında işçilerde hafta sonu (Cumartesi,

Pazar günleri ) tatil günleri hesaplamada YILLIK izin gününe dahil edilmez iken

memurlarda niçin dahil edilir. Toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağı bu

günlerde bu sıkıntının gündeme alınıp çözülmesi iyi olur.


E.Kayı Han
Editor
25 Temmuz 2023 15:47

İşçi tanıdığın varsa bi sor bakalım izne ayrılınca maaşından kesinti oluyor mu olmuyor mu?

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