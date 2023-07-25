Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Temmuz 2023 15:00
Memurlarda Yıllık İzin Hesaplamasında Haksızlık Yapılıyor.

Memurlarda Yıllık İzin Hesaplamasında Haksızlık Yapılıyor.

Memur Sendikalarımızın dikkatine,

Yıllık izinlerin hesabında işçilerde hafta sonu (Cumartesi,

Pazar günleri ) tatil günleri hesaplamada YILLIK izin gününe dahil edilmez iken

memurlarda niçin dahil edilir. Toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağı bu

günlerde bu sıkıntının gündeme alınıp çözülmesi iyi olur.


sükürcüdayi
Aday Memur
25 Temmuz 2023 15:39

Tüm sorunumuz bitti bi o kaldı

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