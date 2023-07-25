Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


25 Temmuz 2023 15:02
Memurlarda Yıllık İzin Hesaplamasında Haksızlık Yapılıyor

Memurlarda Yıllık İzin Hesaplamasında Haksızlık Yapılıyor

Memur Sendikalarımızın dikkatine,

Yıllık izinlerin hesabında işçilerde hafta sonu (Cumartesi,

Pazar günleri ) tatil günleri hesaplamada YILLIK izin gününe dahil edilmez iken

memurlarda niçin dahil edilir. Toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağı bu

günlerde bu sıkıntının gündeme alınıp çözülmesi iyi olur.


mfu4226
Aday Memur
25 Temmuz 2023 15:47
İşçilerde kullanılmayan yıllık izinler silinmezken memurların kullanmadığı izinler 2 yıl sonunda silinmektedir buna da el atılmalı
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