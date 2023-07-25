Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Temmuz 2023 15:10
Uzman öğretmenlik videolarının tamamlanması

Arkadaşlar 9 modülün hepsini izledim bitti, başka yapmamız gereken bir şey var mı, mebbiste başvuru ekranında hala semineri izlemelisiniz yazıyor sizin de öyle mi? Tebrikler eğitimi bitirdiniz gibi bir mesaj bekliyor insan :) ama öyle bi mesaj gelmedi, geçen yıl izleyenler de yanıtlarsa memnun olurum


Yondaimeminato
Şef
25 Temmuz 2023 15:25

Mebbisten faaliyet değerlendirmesi yapmayı unutmayın. Bir de e sertifikanızı çıkarın ne olur ne olmaz.


Pelinin
Daire Başkanı
25 Temmuz 2023 15:32

Hocam onları yaptım, ama bir şey sorucam, mebbiste hizmet içi eğitimlerde katılım belgesi yazıyor, çıkan e sertifikada seminer belgesi yazıyor, sizin de mi öyle? Bir yanlışlık yapmamışımdır herhalde

Yondaimeminato, 1 saat önce

Mebbisten faaliyet değerlendirmesi yapmayı unutmayın. Bir de e sertifikanızı çıkarın ne olur ne olmaz.


Yondaimeminato
Şef
25 Temmuz 2023 15:37

Eşimde öyle görünüyor hocam. Askerlikten dolayı giremedim bu yıl

Pelinin, 1 saat önce

Hocam onları yaptım, ama bir şey sorucam, mebbiste hizmet içi eğitimlerde katılım belgesi yazıyor, çıkan e sertifikada seminer belgesi yazıyor, sizin de mi öyle? Bir yanlışlık yapmamışımdır herhalde


Pelinin
Daire Başkanı
25 Temmuz 2023 15:38

Teşekkür ederim hocam, en kısa sürede siz de alırsınız inşallah :)

Yondaimeminato, 55 dk. önce

Eşimde öyle görünüyor hocam. Askerlikten dolayı giremedim bu yıl


Yondaimeminato
Şef
25 Temmuz 2023 15:46

Amin hocam ;)

Pelinin, 54 dk. önce

Teşekkür ederim hocam, en kısa sürede siz de alırsınız inşallah :)

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