Kredi ile ev alanlar için Kira Yardımı?

Daha da genişletip sormak istiyorum, hali hazırda evi olanlar için kira yardımı nasıl olacak? Dişimizden tırnağımızdan artırarak, birçok isteğimizden, arzumuzdan, hobimizden, sosyal hayatımızdan kısarak, borçlanarak ev alanlarımız kira yardımından faydalanabilecek mi? Yoksa bir nevi zamanında birikim yapıp ev sahibi olduğumuz için cezalandırılacak mıyız? Aynı şekilde ev alacak durumu olup, gezip görmeyi, dilediği gibi para harcamayı tercih edenler ödüllendirilecek mi?

Daha da genişletip sormak istiyorum, hali hazırda evi olanlar için kira yardımı nasıl olacak? Dişimizden tırnağımızdan artırarak, birçok isteğimizden, arzumuzdan, hobimizden, sosyal hayatımızdan kısarak, borçlanarak ev alanlarımız kira yardımından faydalanabilecek mi? Yoksa bir nevi zamanında birikim yapıp ev sahibi olduğumuz için cezalandırılacak mıyız? Aynı şekilde ev alacak durumu olup, gezip görmeyi, dilediği gibi para harcamayı tercih edenler ödüllendirilecek mi?