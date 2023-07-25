Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Temmuz 2023 15:11
Kredi ile ev alanlar için Kira Yardımı?
Daha da genişletip sormak istiyorum, hali hazırda evi olanlar için kira yardımı nasıl olacak? Dişimizden tırnağımızdan artırarak, birçok isteğimizden, arzumuzdan, hobimizden, sosyal hayatımızdan kısarak, borçlanarak ev alanlarımız kira yardımından faydalanabilecek mi? Yoksa bir nevi zamanında birikim yapıp ev sahibi olduğumuz için cezalandırılacak mıyız? Aynı şekilde ev alacak durumu olup, gezip görmeyi, dilediği gibi para harcamayı tercih edenler ödüllendirilecek mi?

dehame1990
Aday Memur
25 Temmuz 2023 15:23

evi olan adam lojmanda kalabiliyor. evini de kiraya veriyor.. devlet evi var mı yok mu bakmıyor.


fakir.adam
Şube Müdürü
25 Temmuz 2023 15:25

çok basit. evi kira olmayana verilmeyecek. siz zaten bu yüksek enflasyonist ortamda çok uygun kredi imkanlarıyla neredeyse bedavaya ev sahibi olduğunuz için ödüllendirilmiş oldunuz. daha ne ödülü istiyorsunuz.


sancakt
Şef
25 Temmuz 2023 15:26

Şuanda ekonomi öyle bir halde ki seçim kitlesi olan emeklilere 1 &#8378; bile zam yapılmadı, kök maaş mantığı ile herkes avucunu yaladı. Normalde mağdur edilen milyonlarca kesim var ki başını kamu mühendisleri, avukatlar ve akademisyenler çekiyor onlara 1 kuruş iyileştirme yapılmadı. Böylesine bir ortamda evi olana kira yardımı yapılacağını beklemek polyannacılıkdan da öte bir beklenti olur. Devletin çözmesi gereken çok basit bir denklem var ki oda evli ve bekar çalışan arasında denge sağlamak. Evli ve çocuk sahibi insanlar inanılmaz zorluk yaşıyor bu sebeple aileler dağılıyor ki bunun önüne geçmek için eş yardımı ve çocuk yardımı maksimum artırılmalı. Kira yardımına gelince verecekleri maksimum 1500-2000 &#8378; oda kirası 10-15 bin civarında olup ispatlayanlara verilir muhtemel. Evi olupta kira yardımı bekleyen daha çok bekler yani.


Dionysos1988
Aday Memur
25 Temmuz 2023 15:32

Bu ne açgözlülük kardeşim? Adı üstüne kira yardımı. Evi olana neden verilsin? Ucuzdan evleri topladınız. Şimdi 3 4 milyon oldu evleriniz. Utanmadan bir de kira yardımı mı istiyorsun?


dehame1990
Aday Memur
25 Temmuz 2023 15:32

15 gün önce 8000 Liranın 14 günlük farkı ödenmedi. hepi topu tek seferlik 3,500 Tl...

devlet onu bile vermedi.

her ay kira parası mı verecek.

çok zor ihtimal


turkeli1048
Aday Memur
25 Temmuz 2023 15:39

Büyükşehir küçükşehir diye bir şey kalmadı. Her yer pahalı. Bu yüzden de kira yardımı diye bir şey de olmayacak. Öyle olunca da senin evin vardı, ben kirada oturuyorum tartışması da olmayacak.


2ven
Aday Memur
25 Temmuz 2023 16:30

böyle siparişle kanun yada yazılmaz. evi olmayanlara yardım yapılır olur biter, senin neredenden ne ayırdığın kimseyi ilgilendirmez, banamı alıyon sanki, saçma sapan laflar, almışsın evini, enflasyonun sebeplerinden biride sizsiniz zaten.


mratanamayan
Aday Memur
25 Temmuz 2023 16:31

allah gözünüzü doyursun

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