Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


25 Temmuz 2023 15:20
Sertifika - Katılım Belgesi Hk.

Merhabalar ?? Üniversitesi sözleşmeli memur alım ilanına çıktı ve ilanda çeşitli sertifika ve belgeler talep edildi. Sertifika istenilen branşa katılım belgesi ile başvuru yaptım ve üniversite tarafından başvurumu katılım belgesi sertifika yerine geçmemektedir denilerek iptal edildi. Ben katılım belgesini başka bir üniversiteden aldım ve e-devlet sisteminde de işlenmiş ve gözükmektedir. Bu iptal edilen başvuru için ne gibi bir yol izlemeliyim. Personel alım komisyonu tarafından yapılan işlem uygunmudur. Üniversiteye dilekçe yazsam veya cimer üzerinden başvuru yapsam herhangi bir sonuç elde edebilirmiyim.

Üniversiteden yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.

5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

11-Adayların aranan niteliklere başvuruların başlangıç tarihinden önce sahip olmaları gerekmektedir. İlan başlangıç tarihinden itibaren alınan belgeler / sağlanan şartlar kabul edilmeyecektir. Sertifika veya katılım belgesi ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmamakta ve belgeler ilan tarihinden önce alınmıştı.

Şimdiden teşekkürler...

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