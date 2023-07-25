Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Temmuz 2023 15:24
Feragat etme

Ünibersitesi hastane atanıp ve feragat ettim tekrar o feragat i iptal edebiliyormuyuz? Yoksa geri donüşsüz bir şey mi


Hüseyin Sargın
25 Temmuz 2023 15:37
Geçmiş olsun
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