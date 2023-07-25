Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Temmuz 2023 16:01
Kurumlar arası geçiş süresi

26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile sözleşmeliden kadroya geçtim kanun metninde " Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. "maddesi yer almaktadır. bu maddeye göre kurumlar arası geçiş yapmam için kadroya geçtikten sonra 4 yıl beklemem mi gerekiyor ? sözleşmelide geçen süre dahil mi ? kurumda herkes farklı yanıt veriyor. yardımcı olur musunuz?

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