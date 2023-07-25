Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Temmuz 2023 16:01
Yatmayan maç ücretleri

Mayıs ayındaki maçın ücreti halen daha yatmadı. Yazdıklar olsun böyle düzene. 31 dolardan 22 dolara düştü.3 ayda


masterrrrr
Memur
25 Temmuz 2023 16:05

Mac parasi, e sinav parasi, teror parasi, afad parasi hicbiri yok ortada. Hepsine de lanet olsun eridi gitti para.


55Karadayı55
Aday Memur
25 Temmuz 2023 16:19

Para para parayla yatıp parayla kalkıyorsunuz sıktıniz artık


Android60
Daire Başkanı
25 Temmuz 2023 16:29

Sen sıktın asıl.. Sen git bedavaya çalış ozaman maaşta alma senin gibileri biliriz torpilli sürekli paralı görevlere giden bi tiksindirici kesin

55Karadayı55, 14 dk. önce

Para para parayla yatıp parayla kalkıyorsunuz sıktıniz artık


Android60
Daire Başkanı
25 Temmuz 2023 16:30

Bi tipsindir kesin olacaktı.


burakbr7
Aday Memur
25 Temmuz 2023 16:32

başlık belli bu konular seni sıkıyorsa burada gelip yazma o zaman niyetin belli zorunda belli.

55Karadayı55, 14 dk. önce

Para para parayla yatıp parayla kalkıyorsunuz sıktıniz artık

Toplam 5 mesaj

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