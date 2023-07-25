Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Temmuz 2023 16:03
Adalet Bakanlığı GYS

Geçen GYS sınavında İstanbul'da en yüksek kaç puan alındı? Bilgisi olan?


feridunemeksiz
Şef
25 Temmuz 2023 16:28
99
Toplam 1 mesaj

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