Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Temmuz 2023 17:02
Bunca atamaya rağmen Hakkari de ki ev sıkıntısına neden çözüm bulunmuyor

Yeni tokinin inşaatının bittiği ama sadece yol kısmının inşaatta olduğu söyleniyor.Bu da tamamlansa ağustos da hak sahiplerine verilse çok iyi olcak eşimiz göreve başlıcak hala taşınamadık.Bu toki sürecinin tamamlanması için bir şeyler yapılsın artık onca mağdur insan var

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