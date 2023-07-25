Tebligat bu konuda yardımcı olur musunuz?

Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum bizim evin tebligat adresi eski yıkılmış evin üzerinde adresi değiştirdim halde yine öyle tebligat için PTT arar mi bankord numarası atıyor mu telefona her gün arasam bilgi verir mi?

Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum bizim evin tebligat adresi eski yıkılmış evin üzerinde adresi değiştirdim halde yine öyle tebligat için PTT arar mi bankord numarası atıyor mu telefona her gün arasam bilgi verir mi?