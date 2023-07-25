Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


25 Temmuz 2023 17:05
Tebligat bu konuda yardımcı olur musunuz?
Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum bizim evin tebligat adresi eski yıkılmış evin üzerinde adresi değiştirdim halde yine öyle tebligat için PTT arar mi bankord numarası atıyor mu telefona her gün arasam bilgi verir mi?

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