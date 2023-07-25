Tebligat yardımcı olur musunuz?

Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum bizim evin tebligat adresi eski yıkılmış evin üzerinde adresi değiştirdim halde yine öyle tebligat için Ptt her gün arasam sizce bilgi verir mi bu konuda yardımcı olacak bilgi verse çok sevinirim

Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum bizim evin tebligat adresi eski yıkılmış evin üzerinde adresi değiştirdim halde yine öyle tebligat için Ptt her gün arasam sizce bilgi verir mi bu konuda yardımcı olacak bilgi verse çok sevinirim