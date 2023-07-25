Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Temmuz 2023 17:16
Mehil Müddet Süresi Hakkında
İlişik kestiğimiz yani tebliğ yapılan günden itibaren mi başlar yoksa ertesi günden itibaren mi?

akbey aslan
Şef
25 Temmuz 2023 17:23
Ilisik kestigin gunden itibaren baslar

Sultanikincivites
Aday Memur
25 Temmuz 2023 17:55
Peki 15+1 içerinde başlama mı yapacağım yoksa 17. Gün gitsem olur mu?
akbey aslan, 54 dk. önce
Ilisik kestigin gunden itibaren baslar

akbey aslan
Şef
25 Temmuz 2023 17:56
17. Ci gün başlama yaoabilirsin
Sultanikincivites, 22 dk. önce
Peki 15+1 içerinde başlama mı yapacağım yoksa 17. Gün gitsem olur mu?
Toplam 3 mesaj

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