KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Temmuz 2023 17:25
Sınavsız İkinci Üniversite Hakkında

Selamlar 4 yıllık lisanstan yeni mezun oldum. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında diyelim ki Anadolu Üniversitesinin önlisans programlarından birini okursam önlisans sınavına girebilir miyim?


alonestyle
Aday Memur
25 Temmuz 2023 17:59

hayır

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