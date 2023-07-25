Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Temmuz 2023 17:33
Batman meb promosyon

Bilgisi var olan var mı?


suncrush
Aday Memur
25 Temmuz 2023 18:02

Ağustos 2020 de Yapıkredi ile anlaşılmıştır.Ekim maaşından sonra 2850 TL promosyon yatırılmıştı.Muhtemelen ağustos ayında yine ihaleye çıkacaklar.Milli eğitim taban 30 bin den açacak bankalar en yüksek 15 bin önerecek.İhale ertelenecek.Yeni ihalede bankalar 12 bin önerecek.Kısacası çok fazla beklenti içinde olmamak gerek.Bizim adımıza başkaları karar verirse verilecek herşeye razı olmak zorundayız.

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