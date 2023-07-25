Destek Personeli Özlük Hakları

Merhaba iyi günler. Ben forumu uzaktan takip ediyordum bugün bir arkadaşımız konu açmış onu okuyunca şok oldum ve korktum. Ben 2022 Kpss Ortaöğretim sınavından 82 puan aldım alanım yok bir çok bakanlığa başvurdum ama sonuç alamadım bende üniversite destek personeline başvurmayı düşünüyordum bir an evvel işe başlayabilmek istiyorum. Bugün okuduğum yazı beni çok derinden üzdü yazıda yeni atanan destek personellerini bir yere toplayıp haftada 6 gün çalışacaksınız demişler benim temizlikten korkum yok süreklide yaparım ama kanunda haftada 40 saat yazıyor her üniversite kendi kafasına göre mi belirliyor bunu? Ben işten kaçmıyorum sadece hakkım olan haftasonu iznini kullanmak ve ailemle zaman geçirmek istiyorum bakanlığın atamalarını mı beklemeliyim yoksa üniversiteye başvurayım mı kararsız kaldım.
Merhaba iyi günler. Ben forumu uzaktan takip ediyordum bugün bir arkadaşımız konu açmış onu okuyunca şok oldum ve korktum. Ben 2022 Kpss Ortaöğretim sınavından 82 puan aldım alanım yok bir çok bakanlığa başvurdum ama sonuç alamadım bende üniversite destek personeline başvurmayı düşünüyordum bir an evvel işe başlayabilmek istiyorum. Bugün okuduğum yazı beni çok derinden üzdü yazıda yeni atanan destek personellerini bir yere toplayıp haftada 6 gün çalışacaksınız demişler benim temizlikten korkum yok süreklide yaparım ama kanunda haftada 40 saat yazıyor her üniversite kendi kafasına göre mi belirliyor bunu? Ben işten kaçmıyorum sadece hakkım olan haftasonu iznini kullanmak ve ailemle zaman geçirmek istiyorum bakanlığın atamalarını mı beklemeliyim yoksa üniversiteye başvurayım mı kararsız kaldım.