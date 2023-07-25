Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Temmuz 2023 19:28
Trafik cezası dışında polisin kestiği cezalar nereye ödenir

Arkadaşlar sevgilimle arabada geç saatte oturuyorduk ve polis huzur ve sükunu bozmaktab dolayı ceza yazdı ben bu cezaya nereden bakacağım ve nereye ödemem gerekiyor yardımcı olur musunuz


asyali59
Aday Memur
25 Temmuz 2023 19:53
Vergi Dairesi-Mal Müdürlüğü

asyali59
Aday Memur
25 Temmuz 2023 19:56
Ayrıca polis genel olarak araç içerisinde uygunsuz durumda bulunanlara yazar bu cezayı sırf oturuyor diye yazmaz
Toplam 2 mesaj

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