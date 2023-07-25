Harcırahları ne zaman ödemeyi düşünüyorlar acaba?

6 7 gün oldu ilişik keseli. Herkesin birikmiş parası olmak zorunda değil. Ev taşıyamadım ben parayı yatırmadıkları için. Adı üstünde yolluk diye verilen para yol izni bittikten sonra mı verilecek...

6 7 gün oldu ilişik keseli. Herkesin birikmiş parası olmak zorunda değil. Ev taşıyamadım ben parayı yatırmadıkları için. Adı üstünde yolluk diye verilen para yol izni bittikten sonra mı verilecek...