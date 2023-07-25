Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Temmuz 2023 19:49
Harcırahları ne zaman ödemeyi düşünüyorlar acaba?
6 7 gün oldu ilişik keseli. Herkesin birikmiş parası olmak zorunda değil. Ev taşıyamadım ben parayı yatırmadıkları için. Adı üstünde yolluk diye verilen para yol izni bittikten sonra mı verilecek...

asyali59
Aday Memur
25 Temmuz 2023 19:56
Hiç bişey zamanında olmaz emniyette

fenerbahce0642
Aday Memur
25 Temmuz 2023 19:57
Aynen şefim ama hep mağdur oluyoruz. Mazot arttıkça adamlar iyice zam yapıyor nakliyeye.
asyali59, 1 dk. önce
Hiç bişey zamanında olmaz emniyette
Toplam 2 mesaj

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