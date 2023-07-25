KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Temmuz 2023 19:55
Ücretsiz izin ve tayin

Merhabalar, 2 yıllık kadrolu memurum. Çalıştığım yerde 5 yıl zorunlu çalışma sürem var. Hamilelikten dolayı ücretsiz izne ayrıldığımda (2 yıl) bu süre hizmet süresinden sayılmıyor ancak tayin istediğimde zorunlu çalışma süresinden düşer mi, tayin isteme durumum olur mu?

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