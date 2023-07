Saglik meslek lisesinde hangi bolum iyi

Kuzenim hemşire yardımcılığı okuyup daha sonra sınavsız iki yıllığa geçiş yaptı. Lise mezuniyetiyle ve kura yoluyla binin dibinde yeni açılan şehir hastanesine girdi tam da geçen yıl bu zamanlar. 16 yıllık öğretmen olan benden daha fazla kazanıyor şu an. Diğer alanlar hakkında bir fikrim yok, malüm ülkede her şey rayından çıkmış durumda; bir konu hakkında öngörüde bulunmak oldukça zor. Umarım sizler de dahil her emek veren karşılığını alır. Ayrıca size tavsiyem yakınınızdaki bir hastaneye gidip ricada bulunarak orada bu alanlarda çalışanlardan fikir almanız. Böyle belki daha sağlıklı bir sonuca varabilirsiniz.

Kuzenim hemşire yardımcılığı okuyup daha sonra sınavsız iki yıllığa geçiş yaptı. Lise mezuniyetiyle ve kura yoluyla binin dibinde yeni açılan şehir hastanesine girdi tam da geçen yıl bu zamanlar. 16 yıllık öğretmen olan benden daha fazla kazanıyor şu an. Diğer alanlar hakkında bir fikrim yok, malüm ülkede her şey rayından çıkmış durumda; bir konu hakkında öngörüde bulunmak oldukça zor. Umarım sizler de dahil her emek veren karşılığını alır. Ayrıca size tavsiyem yakınınızdaki bir hastaneye gidip ricada bulunarak orada bu alanlarda çalışanlardan fikir almanız. Böyle belki daha sağlıklı bir sonuca varabilirsiniz.