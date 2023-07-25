KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


25 Temmuz 2023 19:58
Saglik meslek lisesinde hangi bolum iyi

Saglik meslek lisesi çıktı hangi bolum okusa boşta kalmaz lütfen bu isin icinde olan bana fikir versin att mi yoksa hemşire yardimciligi mi yoksa ebelik mi??


Parsipal
Aday Memur
25 Temmuz 2023 20:24
Kuzenim hemşire yardımcılığı okuyup daha sonra sınavsız iki yıllığa geçiş yaptı. Lise mezuniyetiyle ve kura yoluyla binin dibinde yeni açılan şehir hastanesine girdi tam da geçen yıl bu zamanlar. 16 yıllık öğretmen olan benden daha fazla kazanıyor şu an. Diğer alanlar hakkında bir fikrim yok, malüm ülkede her şey rayından çıkmış durumda; bir konu hakkında öngörüde bulunmak oldukça zor. Umarım sizler de dahil her emek veren karşılığını alır. Ayrıca size tavsiyem yakınınızdaki bir hastaneye gidip ricada bulunarak orada bu alanlarda çalışanlardan fikir almanız. Böyle belki daha sağlıklı bir sonuca varabilirsiniz.

Açelyy
25 Temmuz 2023 20:41

Ebet tskr ederm

Parsipal, 1 saat önce
Kuzenim hemşire yardımcılığı okuyup daha sonra sınavsız iki yıllığa geçiş yaptı. Lise mezuniyetiyle ve kura yoluyla binin dibinde yeni açılan şehir hastanesine girdi tam da geçen yıl bu zamanlar. 16 yıllık öğretmen olan benden daha fazla kazanıyor şu an. Diğer alanlar hakkında bir fikrim yok, malüm ülkede her şey rayından çıkmış durumda; bir konu hakkında öngörüde bulunmak oldukça zor. Umarım sizler de dahil her emek veren karşılığını alır. Ayrıca size tavsiyem yakınınızdaki bir hastaneye gidip ricada bulunarak orada bu alanlarda çalışanlardan fikir almanız. Böyle belki daha sağlıklı bir sonuca varabilirsiniz.
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