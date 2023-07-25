ÇÜRÜK RAPORU OLAN NÖBETTEN MUAF OLABİLİR Mİ

Hastalığını yüksek heyet raporu ile kanıtlayabilirsen belki muaf olabilirsin o da kesin değil heyet raporunu kabul etmiyorlar diye biliyorum

Hastalığını yüksek heyet raporu ile kanıtlayabilirsen belki muaf olabilirsin o da kesin değil heyet raporunu kabul etmiyorlar diye biliyorum