Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Temmuz 2023 21:01
ÇÜRÜK RAPORU OLAN NÖBETTEN MUAF OLABİLİR Mİ

Merhabalar arkadaşlar sağlık sorunlarım nedeniyle askerlik için çürük raporu verdiler. Nöbetlerde zorluk yaşıyorum yoğun ve stresli geçen nöbetler oluyor bu esnada hastalığım kötüye gidiyor. Bakanlık bu yüzden nöbetten muaf tutar mı ? Bakanlığa dilekçe göndersem nöbet muafiyeti için olumlu dönüş gelir mi ?


feridunemeksiz
Şef
25 Temmuz 2023 21:11
Hastalığını yüksek heyet raporu ile kanıtlayabilirsen belki muaf olabilirsin o da kesin değil heyet raporunu kabul etmiyorlar diye biliyorum

memuraday-y
Şef
25 Temmuz 2023 21:14

Katip misin ikm mi ?


Xx1928371929929
Aday Memur
25 Temmuz 2023 21:16

Ama zaten çürük raporu için bir sürü bölüme girdim heyetten rapor aldım taa ki dahiliyeninde uzmanlığı olan endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlığına kadar. Raporumu göndersem olumlu dönüş olur mu dersiniz ?

feridunemeksiz, 27 dk. önce
Hastalığını yüksek heyet raporu ile kanıtlayabilirsen belki muaf olabilirsin o da kesin değil heyet raporunu kabul etmiyorlar diye biliyorum

Xx1928371929929
Aday Memur
25 Temmuz 2023 21:18

Katip

memuraday-y, 24 dk. önce

Katip misin ikm mi ?


memuraday-y
Şef
25 Temmuz 2023 21:38

Yönetmeliğe felan bakmak lazım ?

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