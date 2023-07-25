Tekrar atama

Merhabalar bir şey sormak istiyorum

Ben şimdi gelirse herhangi bir onlisans olarak atansam ve daha sonra başka bölüm( büro yönetimi ve yönetici asistanlığı )okusam ve tekrar sınava girsem o bölümden atanabiliyor muyum yoksa aynı kadro olduğu için olmuyor mu

yani aynı kadro mu oluyor onu da bilmiyorum

Not: herhangi bir onlisans (memur, vhki, bilgisayar işletmeni, buro personeli gibi kadrolar için )olursa büyük ihtimalle başka şehir olacak kendi şehrime geçmek için soruyorum