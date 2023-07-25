KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


25 Temmuz 2023 21:23
Tekrar atama

Merhabalar bir şey sormak istiyorum

Ben şimdi gelirse herhangi bir onlisans olarak atansam ve daha sonra başka bölüm( büro yönetimi ve yönetici asistanlığı )okusam ve tekrar sınava girsem o bölümden atanabiliyor muyum yoksa aynı kadro olduğu için olmuyor mu

yani aynı kadro mu oluyor onu da bilmiyorum

Not: herhangi bir onlisans (memur, vhki, bilgisayar işletmeni, buro personeli gibi kadrolar için )olursa büyük ihtimalle başka şehir olacak kendi şehrime geçmek için soruyorum

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