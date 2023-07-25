Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


25 Temmuz 2023 21:27
Beledıye çalışanları ile ilgili toplu sözleşme

Simdi baktım da beledıye de calısanlarla ilgili hiç bir sey yok.adam akıllı, elle tutulur birsey yok. Sds miktarını bile artırma talepleri yok

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