Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Temmuz 2023 21:29
deprem bölgesi görevlendirme
Selamün aleyküm. deprem bölgesi 15 günlük görev değişimi olacakmi bilginiz varmı. gidenler sonmuydu

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