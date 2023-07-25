Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Temmuz 2023 21:36
Kurum değiştirme Hk.

Merhaba vhki birinin kurum değiştirmesi zor mu illa referansmı gerekir kurumun kendi ihtiyacı varsa almaz mı bu süreçlerden geçenlerin yorumlarını bekliyorum


"maya"
Aday Memur
25 Temmuz 2023 22:35
Evet maalesef çok zor hem gideceğiniz kurumdan hem çalılıyor olduğunuz kurumdan torpil bulmanız gerekiyor ki biri istesin diğeri göndersin
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