Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Temmuz 2023 21:45
Ebs'nin toplu sözleşme teklifi

Merhaba Ebs'nin 8. Maddede belirtmiş olduğu bu teklif ne anlama geliyor?

MADDE 8 ? TOPLU SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA VE DAYANIŞMA AİDATI

(1) Yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olan kamu görevlileri ile herhangi bir sendikaya üye

olmayan kamu görevlileri, toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünden

doğrudan görev yaptıkları kurumun dahil olduğu hizmet koluna ilişkin bölümünden ise ilgili hiz-

met kolundaki yetkili sendikaya, hizmet kolu toplu sözleşmesinde ve/veya ilgili mevzuatta belirti-

len tutarda/oranda dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilirler

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