Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


25 Temmuz 2023 22:18
Burada sorduğumuz soruları nasıl silebiliriz yardım eder misiniz

Sorduğum soruları silmek istiyorum ama bir türlü bulamadım bereden olduğunu bile bile yardımcı olur mu

Çok Yazılan Konular

Kelime OyunuGibisinSon heceden kelime bulma oyunuSatılık yalnızlıkÖzlediğindeİçinden geçeni söyleSon iki harften kelime türetmeSon iki harften kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuBugünkü Durumum

Sözlük

tombiş 2 javier bardem 1 ha şunu bileydin 2 ifşa 3 Halka Arz 1 dış kapının mandalı 1 vermem seni ellere 3 güne bir söz bırak 4 neden memurlar net 2 araba arkası yazıları 1

Son Haberler

Valilikten Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi yangınına ilişkin açıklamaEvinde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybettiAli Yalçın: 30 binin altında alan bir memurun hayatta kalma şansı yokYüksek sesle müzik kavgası faciayla bitti: 2 ölüRize'de acil serviste silahlı saldırı: 5 yaralı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark