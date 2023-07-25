Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


25 Temmuz 2023 22:47
Ekran görüntüsü şikayet
Arkadaşlar birisi bana facebookdan küfür etmiş, ekran görüntüsünü aldım, ama küfür eden hesabı silmiş, savcılığa şikayet etsem, ekran görüntüsünden kim olduğunu bulabilirlermi, isim soyisinde sahte idi, bir şarkıcı adına fan club yazmış adına

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