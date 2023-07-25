Ekran görüntüsü şikayet

Arkadaşlar birisi bana facebookdan küfür etmiş, ekran görüntüsünü aldım, ama küfür eden hesabı silmiş, savcılığa şikayet etsem, ekran görüntüsünden kim olduğunu bulabilirlermi, isim soyisinde sahte idi, bir şarkıcı adına fan club yazmış adına

Arkadaşlar birisi bana facebookdan küfür etmiş, ekran görüntüsünü aldım, ama küfür eden hesabı silmiş, savcılığa şikayet etsem, ekran görüntüsünden kim olduğunu bulabilirlermi, isim soyisinde sahte idi, bir şarkıcı adına fan club yazmış adına