Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Temmuz 2023 22:51
Meb'e gönderilen koordinasyon yazısı

Arkadaşlar ben sağlık bakanlığında hemşireyim eşim ilçe mebde memur eş durumu tayini istedim meb e koordinasyon yazısı gönderildi bu yazıya cevap verilme süresi ne kadardır bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

Eş özrünü kaldırın ey bakanlıkVelilere ve Öğrencilere cep telefonu vermeİl dışı tayinlerinde açılmayan yerler hk.Adil, eşit ve adaletli il dışı tayin sistemiNeyi bekliyoruz hocam ?yetkili sendika egitim kolunda isteklerini acikladiEk Derslere DüzenlemeMemursen 2024-2025 zam teklifi değerlendirmeleriİl Dışı Tayinlerine Kontenjanİller arası tayinde "depremzede öğretmenler unutulmasın!"

Sözlük

emir talha altunbaş 1 dış kapının mandalı 1 Ankarada aşık olmak 5 duvar yazıları 1 Çocukken evdeki görev dağılımındaki yeriniz 2 belgesel 2 asansör 1 Halka Arz 1 tombiş 2 bakiiii 5

Son Haberler

Valilikten Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi yangınına ilişkin açıklamaEvinde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybettiAli Yalçın: 30 binin altında alan bir memurun hayatta kalma şansı yokYüksek sesle müzik kavgası faciayla bitti: 2 ölüRize'de acil serviste silahlı saldırı: 5 yaralı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark