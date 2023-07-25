Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Temmuz 2023 23:12
Bekçinin kurum değişikliği
Sayın şeflerim abilerim. Çmb olarak 4.5 yılı geride bıraktım. Eşimin sağlık nedenlerinden dolayi gece olayı biraz sıkıntıya girdi benim. Kurum degisikligi için bi kaç konuya göz gezdirdim. pmyolarda 4 yıl pomemlerde 6 yıl olmadan muvafakatname verilmiyor diyenler olmuş. Bekcilerde olay tam olarak nedir bilen var mı ? Hepinize iyi akşamlar hayırlı çalışmalar.

İpinikoparankukla
Aday Memur
26 Temmuz 2023 00:05

Öyle yıl falan diye bir şey yok kimseye muvafakat vermiyor emniyet. Sen eğer başka bir kurumun sınavlarınıs vs kazanırsan muvafakat isteyeceksin emniyette vermeyecek daha sonra mahkemeye gideceksin süreç böyle. Herkes için aynı bekçi polis fark etmiyor.

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