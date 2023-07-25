Bekçinin kurum değişikliği

Sayın şeflerim abilerim. Çmb olarak 4.5 yılı geride bıraktım. Eşimin sağlık nedenlerinden dolayi gece olayı biraz sıkıntıya girdi benim. Kurum degisikligi için bi kaç konuya göz gezdirdim. pmyolarda 4 yıl pomemlerde 6 yıl olmadan muvafakatname verilmiyor diyenler olmuş. Bekcilerde olay tam olarak nedir bilen var mı ? Hepinize iyi akşamlar hayırlı çalışmalar.

Sayın şeflerim abilerim. Çmb olarak 4.5 yılı geride bıraktım. Eşimin sağlık nedenlerinden dolayi gece olayı biraz sıkıntıya girdi benim. Kurum degisikligi için bi kaç konuya göz gezdirdim. pmyolarda 4 yıl pomemlerde 6 yıl olmadan muvafakatname verilmiyor diyenler olmuş. Bekcilerde olay tam olarak nedir bilen var mı ? Hepinize iyi akşamlar hayırlı çalışmalar.