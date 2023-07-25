Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Temmuz 2023 23:44
İl içi tayine nereden bakılır?

Bulunduğum şehrin meb sitesinde taslak liste isimler kapalı olarak yazıyor ben direk kendi tayinimin olup olmadığına nereden görebilirim?


Nurullah4335
Daire Başkanı
25 Temmuz 2023 23:54
Kişisel verilerin güvenliği açısından tüm illerde aynı uygulama var. Adınızın ilk 2-3 harfi soyadınızın ilk 2-3 harfi yazar. Çalıştığın kurum yazar. Yazmasa da atandığın puan yazar. Tek tek arayıp kendinizi bulacaksınız. Bulamazsanız İlçeye sorun kararnamenizi.
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