İl dışı ile geldiğimde ücretsiz izne ayrılsam eş durumda tayin isteyebilir miyim?

2023 il dışını tayini ile büyükşehir bir ile tayinim çıktığında eşim ağustos eş durumu tayini ile başka bir ilçeye gelse ve ben doğum sebebi ile ara tatile kadar ücretsiz izne ayrılsam ocak eş durumu tayini isteyip eşimin yanına tayin isteyebilir miyim?

Kılavuzda şöyle bir madde var ??. tarihi itibariyle en az 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olanlar? buna göre baktığımızda eğer eş durumu tayini isteyemezsem (çünkü ara tatile kadar 1 yıl süre geçmiyor) bir dahaki yaz döneminde 1 yıl geçiyor ama ben ücretsiz izinde olduğum için çalışma süresinden sayılır mı?

Şimdiden cevaplarını için çok tşk ederim..