Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Temmuz 2023 00:58
KPSS sınav görevi

Görev ücreti ne kadar bilgisi olan paylaşabilir mi?

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıAbilerim bi bakar misiniz rica etsemMazeret DilekcesiBingol polis evi26 Nisan açığa alınanlarEş yardımı artmalıdır!Trafik cezası dışında polisin kestiği cezalar nereye ödenirJandarmanın Polis Yakınına GBT YapmasıYatmayan maç ücretleriAkıl hastası sevki

Sözlük

asansör 1 tombiş 2 joaquin phoenix 2 aşure 1 erik ağacı 3 güne bir şiir bırak 1 oppenheımer 7 belgesel 2 Halka Arz 1 Mihriban 3

Son Haberler

Kozanlılar geceyi çadırda geçiriyorMilli Eğitim Bakanlığı,Danıştay kararları ışığında boş geçen derslere ek ders ödemiyor26 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıMardin'de polislere ateş açıldı: 1 terörist etkisiz hale getirildiEdirne'de askeri araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark