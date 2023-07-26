KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Temmuz 2023 08:16
8 mayısta atandım şu an askerdeyim

Benim durumumda olan var mı acaba? İstenen evrakları terhisten sonra mı teslim edeceğiz?

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Sözlük

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