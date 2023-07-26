KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


26 Temmuz 2023 08:31
30.Dönem Sözlü Mülakat Duyurusu

Arkadaşlar sözlü duyurusu ağustosun ilk haftası gelir mi ? Birde illerde değil Ankara?da olacak diyorlar ona göre planımı yapayım diyorum da duyumu bilgisi Olan var mı ?

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