Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Temmuz 2023 09:23
Atama hakkında

Atamasız 5. Aya gireceğiz bir önce yapılan alım yeterli değildi birçok bölüm istediği sayıyı alamadı, tahmini bir sonraki alım ne zaman olur?

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