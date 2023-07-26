Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Temmuz 2023 09:33
4B den 399'a geçiş sonrası izin hakkı

Merhabalar. Arkadaşım için soruyorum

4b sözleşmeli personel iken 399 a atanma olursa 4b deki hizmet süresi sayılıyor mu ?

Bunu YILLIK İZNE hak kazanabilmek için soruyoruz derece-kademe için değil de .


umutXx
Aday Memur
26 Temmuz 2023 10:09

kamuda toplam yıl şartı 10 yıldır, ve evet hizmet süreleri sayılır, ama ikisinin toplam yılı 10 yıl olmamışsa, yıllık izni artmaz.


1legolas
Aday Memur
26 Temmuz 2023 10:14

10 yıla kadar hizmeti olanlar 20 gün yıllık izin hakkı kullanıyor. O hakkı elde etmek için 10 aylık sözleşmelide geçen süreyi 399 a saydırıp 20 günlük yıllık izne hak kazanmak mümkün mü

umutXx, 3 saat önce

kamuda toplam yıl şartı 10 yıldır, ve evet hizmet süreleri sayılır, ama ikisinin toplam yılı 10 yıl olmamışsa, yıllık izni artmaz.


umutXx
Aday Memur
26 Temmuz 2023 11:12

hocam cevabı aslında vermişim, kamuda ne şekilde çalışıyor olursa olsun, hizmet süreleriniz eklenir, eklenen hizmet süreleri, yılların toplamına da eklenir, yani 10 toplam yıl olursa o şartı elde etmiş oluyorsunuz.


1legolas
Aday Memur
26 Temmuz 2023 11:16

teşekkür ederim hocam

umutXx, 2 saat önce

hocam cevabı aslında vermişim, kamuda ne şekilde çalışıyor olursa olsun, hizmet süreleriniz eklenir, eklenen hizmet süreleri, yılların toplamına da eklenir, yani 10 toplam yıl olursa o şartı elde etmiş oluyorsunuz.

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