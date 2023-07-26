Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Temmuz 2023 09:33
4B en 399 a geçiş sonrası izin hakkı

Merhabalar. Arkadaşım için soruyorum

4b sözleşmeli personel iken 399 a atanma olursa 4b deki hizmet süresi sayılıyor mu ?

Bunu YILLIK İZNE hak kazanabilmek için soruyoruz derece-kademe için değil de .

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