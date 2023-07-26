Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Temmuz 2023 09:47
Yol harcırahı ne zaman yatar bilgisi olan ?
17 temmuzda ilişik kestirdiler, 10 gün oldu hala yatmadı. Gittiğimiz doğu ilinde mağduruz. Nakliyeye, kiraya, yakıta para vermekten Cebimizde kuruş para kalmadı eksilerdeyiz zor durumdayız. Magdur ediliyorz. Bu ücreti nasil alabilirz nasil bir yol izlememiz gerekiyor ?

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