Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Temmuz 2023 10:06
İdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.

koskoca semt polikliniğinde tek röntgenciyim 2 cihaza bakıyorum aşırı yoğun ve defalarca söylememe rağmen yanıma biri verilmiyor ne yapabilirim nereye şikayet edebilirim abilerim ablalarım bir yardım. Direk il sağlığa kendim dilekçe yazabilirmiyim mesela.


evcilerden
Memur
26 Temmuz 2023 11:01

senin gibiler tek çalıştırılmalı çünkü bu soruyu buraya soruyorsan tek çalışmayı hak ediyorsun


Fturken
Şube Müdürü
26 Temmuz 2023 11:08

ne demek istediniz tam olarak anlamadım ne yapmam gerektiğini soruyorum bilmiyorum çünkü yeni memurum. nereye kime sorabilirim

evcilerden, 2 saat önce

senin gibiler tek çalıştırılmalı çünkü bu soruyu buraya soruyorsan tek çalışmayı hak ediyorsun


evcilerden
Memur
26 Temmuz 2023 11:09

yeni olmanız birşey değiştirmez olmuşmusun olmuşsun bitti


Fturken
Şube Müdürü
26 Temmuz 2023 11:10

sonuç olarak ne yapmam laım yardımcı olurmusunuz

evcilerden, 2 saat önce

yeni olmanız birşey değiştirmez olmuşmusun olmuşsun bitti


evcilerden
Memur
26 Temmuz 2023 11:12

hayır aç kitabı memurun şikayet silsilesi konusunu oku


Fturken
Şube Müdürü
26 Temmuz 2023 11:13

tamam okuyayım

evcilerden, 2 saat önce

hayır aç kitabı memurun şikayet silsilesi konusunu oku


evcilerden
Memur
26 Temmuz 2023 11:13

bunu kendin başarırsan seni köle gibi kullanamazlar


evcilerden
Memur
26 Temmuz 2023 11:15

hadi sana kıyak müdürün kim senin adını ver bana konuşayım onunla


Fturken
Şube Müdürü
26 Temmuz 2023 11:16

aslında herşeyi kendim yapacağım sadece usulsuz bişey yapmaktan korkuyorum. yanlış yere dilekçe yazmak gibi. örneğin ilçe sağlığamı il sağlığamı. böyle ayrıntıları kaçırmak istemiyorum

evcilerden, 2 saat önce

bunu kendin başarırsan seni köle gibi kullanamazlar


evcilerden
Memur
26 Temmuz 2023 11:17

öyle unvanına sube müdürü yazmakla olmuyor röntgencisin sen


Fturken
Şube Müdürü
26 Temmuz 2023 11:19

siz bu konularda bilgi sahibi oldugunuza eminmisiniz. Bu konunun sorumlusu müdür değil idari bölüm yani başhekimlik. Buraya bir kişi daha verilmesine başhekim karışabilir.

evcilerden, 2 saat önce

öyle unvanına sube müdürü yazmakla olmuyor röntgencisin sen


evcilerden
Memur
26 Temmuz 2023 11:26

bak sen şuna nelerde biliyormuş bak bak bak şube müdürü röntgenci

Fturken, 2 saat önce

siz bu konularda bilgi sahibi oldugunuza eminmisiniz. Bu konunun sorumlusu müdür değil idari bölüm yani başhekimlik. Buraya bir kişi daha verilmesine başhekim karışabilir.


saglikteknikeri32
Aday Memur
26 Temmuz 2023 11:30

Genç arkadaş burada bir şey sormuş verilen cevaplar ne kadar edepsiz ve terbiyesizce.


saglikteknikeri32
Aday Memur
26 Temmuz 2023 11:32

Bence meslektaşlarınızla görüşün bu konuyu. Gruplarınız vb vardır.

Fturken, 2 saat önce

siz bu konularda bilgi sahibi oldugunuza eminmisiniz. Bu konunun sorumlusu müdür değil idari bölüm yani başhekimlik. Buraya bir kişi daha verilmesine başhekim karışabilir.


evcilerden
Memur
26 Temmuz 2023 11:32

hadsiz terbiyesiz ona yol gösterdim o yoldan kendi gitmeli buraya bunu yazana kadar cevap verseydin

saglikteknikeri32, 1 saat önce

Genç arkadaş burada bir şey sormuş verilen cevaplar ne kadar edepsiz ve terbiyesizce.


evcilerden
Memur
26 Temmuz 2023 11:34

bu yazdığını bilemiyor mu sanıyorsun. derdi birşey öğrenmek değil işten kaytarmak biliriz bu gibileri ve sen gibileri şirin tek.

saglikteknikeri32, 1 saat önce

Bence meslektaşlarınızla görüşün bu konuyu. Gruplarınız vb vardır.


saglikteknikeri32
Aday Memur
26 Temmuz 2023 11:35

Yardım etmek böyle lakayıt ve terbiyesizce mi olur insan ol insan gibi cevap ver veya verme. Hadsiz.

evcilerden, 1 saat önce

hadsiz terbiyesiz ona yol gösterdim o yoldan kendi gitmeli buraya bunu yazana kadar cevap verseydin


evcilerden
Memur
26 Temmuz 2023 11:36

hala hadsizlik yapıyorsun

saglikteknikeri32, 1 saat önce

Yardım etmek böyle lakayıt ve terbiyesizce mi olur insan ol insan gibi cevap ver veya verme. Hadsiz.


hemşire052
Aday Memur
26 Temmuz 2023 12:27

niyetin iyi olsa bile üslubun yanlış .

evcilerden, 1 saat önce

hala hadsizlik yapıyorsun

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