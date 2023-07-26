Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 11:01
Memur hakkını istiyor.Maaşlar eridi..Ocak ayında Memura en az %25+11.000TL (Seyyanen) yada %20+12.00

Memur hakkını istiyor?Maaşlar eridi?.Ocak ayında Memura en az %25+11.000TL (Seyyanen) yada %20+12.000TL (Seyyanen) zam yapılmalıdır..Elzemdir?


Lalo Salamanca
Memur
26 Temmuz 2023 11:08

Ne seyyaneninden bahsediyorsun sen ? Seni memnun etmek için isterseniz düz memurlar diğerlerinden 2 kat fazla zam alsın hatta öğretmen, polis, doktor, asker maaşının bir kısmını size bağışlasın olur mu ?


jaseeen
Aday Memur
26 Temmuz 2023 11:12

olmazsa olmazımıs...


dmys
Aday Memur
26 Temmuz 2023 11:13

Seyyanen diyo öğretmenden al bana ver demiyo herkese ver diyo ne var bunda


jaseeen
Aday Memur
26 Temmuz 2023 11:23

hay yaşa..

dmys, 2 saat önce

Seyyanen diyo öğretmenden al bana ver demiyo herkese ver diyo ne var bunda


Lollana
Aday Memur
26 Temmuz 2023 11:54

seyyanen demek zaten milletten alıp size verilmesi demek bir de savunuyor 2 net matematik yapamaz seyyanenin anlamını bilmez ama savunur.


vdtmlr
Genel Müdür
26 Temmuz 2023 12:30

Seyyanen işi bitti gençler, kendi sefaletiniziie kalifiye insanları ortak etme konusundaki azminizi kendinizi geliştirip unvanlı kadrolara atanmak için kullanıvetin artık bir zahmet!


Furkiiii
Memur
26 Temmuz 2023 12:36
Kök maaşa seyyanen zam gelmeli. Taban aylık 20000 çekilmelidir. Üstüne de 25 oransal verilebilir.
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