KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Temmuz 2023 11:05
Yemin Törenine Katılmadım

Arkadaşlar merhaba aklımı kurcalayan bir soru var.Deniz Harp Okulunda intibak eğitiminde bırakmıştım yani yemin törenine kalmamıştım. Sigorta girişime (4a,4b vs.) baktığım zaman da e devlette gözükmüyor. Lisans mezunu dış kaynaktan subay alımlarına girebilir miyim acaba?

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