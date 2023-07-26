Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 11:07
Memur hakkını istiyor.Maaşlar eridi.Ocak ayında Memura en az %25+11.000TL yada %20+12.000TL zam yapı

Memur hakkını istiyor.Maaşlar eridi.Ocak ayında Memura en az %25+11.000TL (Seyyanen) yada %20+12.000TL (Seyyanen) zam yapılmalıdır..Elzemdir?


murat_operant
Müsteşar Yardımcısı
26 Temmuz 2023 12:33

Seyyanen peşinde koşmayalım artık. Bizi ihya edecek tek şey yüksek oransal zamlardır.

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