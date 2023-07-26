2023/1 açıklanmaıyor memurlar.net haber yap

13 gün açıklanmaması ne demek? Haber yapılması için daha kaç gün beklemeliyiz?

Tüm planımızı buna bağladık; zamanında açıklansa başka alımlarla çakışmayacak ya da eş sebebiyle il değiştirmeyi düşünenler ona göre hareket edecek. Başka fırsatları da sırf bu gecikme yüzünden kaçırıyoruz.

Memurlar.net uyuma! Haber yap artık. İlla 50k sağlıklı, 40k öğretmen alımı mı olması gerek Haber değeri için?!