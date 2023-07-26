KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Temmuz 2023 11:30
2023/1 açıklanmaıyor memurlar.net haber yap

allah aşkına yetkili kimse yokmu. şunu haber yapın artık lütfen... yksde ona tercih yapacagız. haftaya sarkarsa çok sıkıntı. nereyi kazandıgımızı bılelımkı ona gore oraya unıversıte tercıhı yapalım.


Pegasu
Aday Memur
26 Temmuz 2023 11:40

Haber yapılmasını talep ediyoruz.


Mhbiz
26 Temmuz 2023 12:10

++


Mervozkul
Aday Memur
26 Temmuz 2023 12:15
++

konyamey
Memur
26 Temmuz 2023 12:19
++

rksn
Şube Müdürü
26 Temmuz 2023 12:38

WhatsApp dan memurlar net e yazdım dikkate almadılar


filtercoffee
Aday Memur
26 Temmuz 2023 12:58

13 gün açıklanmaması ne demek? Haber yapılması için daha kaç gün beklemeliyiz?

Tüm planımızı buna bağladık; zamanında açıklansa başka alımlarla çakışmayacak ya da eş sebebiyle il değiştirmeyi düşünenler ona göre hareket edecek. Başka fırsatları da sırf bu gecikme yüzünden kaçırıyoruz.

Memurlar.net uyuma! Haber yap artık. İlla 50k sağlıklı, 40k öğretmen alımı mı olması gerek Haber değeri için?!

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