Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Temmuz 2023 11:33
Sağlık Bakanlığından Emniyet Sivil Memurluğa Geçiş

Herkese merhaba konuyu yanlış yere açıyor olabilirim öyleyse kusura bakmayın.

Benim sorum şu Ben Sağlık müdürlüğünde memurum emniyet de sivil memurluğa geçmek istiyorum böyle bir şey mümkün mü mümkünse şartları neler kaç sene doldurmak lazım veya sınava mı girmek gerek eğer bilgisi olan yardımcı olabilirse çok sevinirim.

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