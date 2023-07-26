Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 11:34
Ceza infaz kurumlarında bilgisayar işletmeni emsal

Merhaba, ceza infaz kurumunda bilgisayar işletmeni olarak görev yapmaktayım24/05/2012 girişliyim ve fakülte mezunuyum. şuan 5/3 yüm emsale takıyorum. benim gibi emsala takılan var mı? ne yapmak gerekiyor yardım bekliyorum arkadaşlarlar


ibwork_51
Aday Memur
26 Temmuz 2023 11:56

kaç yılında mezun oldunuz. ne mezunusunuz. bunların hepsi etkilidir diye düşünüyorum. ama bir bilen


Jzenko
26 Temmuz 2023 12:01

işletme fakültesinden 16/01/2017 yılında mezun oldum

ibwork_51, 1 saat önce

kaç yılında mezun oldunuz. ne mezunusunuz. bunların hepsi etkilidir diye düşünüyorum. ama bir bilen

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