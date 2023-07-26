Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Temmuz 2023 11:35
Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller
Açıklayan illeri yazalım burda

reberemo
Şube Müdürü
26 Temmuz 2023 11:39

şu ana kadar yok sanırım


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
26 Temmuz 2023 12:24

16:55'te açıklıyorlar. Sonra dükkanı kapatıp gidiyorlar.

Arayan soran olmasın diye.

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