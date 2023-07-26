Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Temmuz 2023 11:56
Teşvik ve parapuan

Arkadaşlar teşvik ödeme bordroları hala yayınlanmamış. Herkesinki mi gecikti acaba? Bordrosu sisteme düşen var mı? Bir de Kahramanmaraş?ta ziraat parapuanlar sisteme yansımış bugün &#128077;

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