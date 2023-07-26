Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Temmuz 2023 11:57
Yazılı ikaz

Bu gece çalıştığım ilçede gerçekleşen memur mukavemet konusunu polis merkezinden sorumlu komiser, ilçe müdürüne bu konuyu aktarmadı diye polis merkezi grubu olarak, sorumlu komiser ve bize yazılı ikaz yazacağım dedi ilçe müdürü, yazılı ikazın Egm de yeri var mıdır, bize tebliğ edilince ne olacak, dosyamızda kalacak mı, bilgi verebilir misiniz


memuraday-y
Şef
26 Temmuz 2023 12:20

Neden aktarmadı veya aktarmadınız ? Sebep ne?


55Karadayı55
Aday Memur
26 Temmuz 2023 13:00

İlçede polise mukavemet oluyor ve ilçe müdürünün bilgisi olmuyor oradaki komiser ne iş yapar ilçe müdürüne bilgi vermek polis memurunun görevi değildir zaten silsile ile grup amiri yada polis merkezi amiri bilgi verir İlçe emniyet müdürü sizi korkutmuş ama komiser soruşturma yer

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